I giallorossi con un messaggio speciale sulle divise da gioco per le ultime 12 giornate di Serie A. La nota del club: "Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere antirazzisti". Le maglie con la patch #BlackLivesMatter e "Assieme" saranno vendute e il loro ricavato andrà in beneficenza CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere antirazzisti". Con questo messaggio diffuso sui propri canali social, la Roma ha annunciato la sua presa di posizione nella campagna contro il razzismo: i giocatori giallorossi indosseranno durante le ultime 12 partite del campionato di Serie A la patch #BlackLivesMatter sulle maglie da gioco. Lo speciale messaggio esordirà sulle divise giallorosse mercoledì 24 giugno alle 21:45 contro la Sampdoria all'Olimpico e ci resterà fino all'ultima gara di campionato, in programma a Torino contro la Juventus.

"Diamo voce a un movimento mondiale" In un comunicato ufficiale, la Roma ha spiegato come l'iniziativa sia stata "concepita per dare voce al movimento Black Lives Matter, che ha avuto risalto a livello mondiale dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis, negli Stati Uniti, da parte della polizia. La morte di Floyd - ricorda la nota - assieme a quelle di Ahmaud Arbery e Breonna Taylor avvenute in precedenza, ha scatenato proteste in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di persone che hanno marciato a sostegno della campagna Black Lives Matter". Già a inizio mese i giallorossi, compreso l'allenatore Paulo Fonseca, si erano fatti fotografare tutti inginocchiati prima di un allenamento, mostrando così il loro sostegno alla causa Black Lives Matter, supportata da molti calciatori della rosa anche attraverso dei post sui propri profili social.