I tre dirigenti rossoneri oggi hanno fatto insieme visita a Milanello, non succedeva da quattro mesi. Nel video le ultime sull'incontro, importante dopo le tensioni interne alla società legate al possibile arrivo di Ralf Rangnick, voluto da l'Ad Gazidis. Nessun confronto con la squadra, ma a fine allenamento c'è stato un colloquio con Stefano Pioli. Dopo la semifinale di Coppa Italia il Milan tornerà in campo in Serie A lunedì a Lecce

