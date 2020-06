Il calcio riparte, e il Bologna lo farà con una dedica speciale sulla propria maglietta. Lunedì sera (alle 21.45, diretta su Sky Sport Serie A) al Dall'Ara arriverà la Juventus di CR7. In occasione del match - come ha fatto sapere il sito ufficiale rossoblù, il club indosserà la patch di "WeAreOne 2020 - Ripartiamo insieme", la piattaforma solidale dedicata ai progetti promossi dal Bologna per contrastare l’emergenza Coronavirus. Non solo, lo stesso claim dell'iniziativa sarà esposto anche su uno striscione sotto la torre di Maratona nel settore Distinti. Tante le iniziative a cui la piattaforma ha dato vita: dall'organizzazione, da parte del Bologna e dei suoi partner, di un progetto di distribuzione di generi alimentari di prima necessità e kit sanitari a sostegno delle persone in difficoltà, alla donazione di mascherine e prodotti sanitari a due Onlus del territorio. Diverse raccolte fondi, maglie autografate andate all'asta e col ricavato devoluto in beneficenza per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e tanto altro. Senza dimenticare le telefonate da parte dei giocatori - Poli, Da Costa, Orsolini e Di Vaio - ad alcuni tifosi rossoblù che hanno vissuto da soli durante il lockdown.