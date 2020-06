2 settimane di calcio no stop in 1^ serata su Sky

Ci siamo davvero: manca davvero pochissimo al ritorno in campo della Serie A, che segue la ripresa di Bundesliga e Premier. E, sui canali Sky dal 19 giugno al 2 luglio si parte con due settimane di calcio senza interruzioni , con almeno una partita live ogni sera. Sulle note di Fùtbal y Rumba. Ma questo è solo un antipasto di un'intera estate da vivere, sul campo e in tv, senza un attimo di tregua!

Dopo la Bundesliga e la Premier League, anche la Serie A sta per tornare in campo e anche su Sky. E, tra venerdì 19 giugno e giovedì 2 luglio, sui canali Sky, andranno in onda due settimane di calcio no stop, con almeno una partita ogni sera. Tanti gol ed emozioni tutte da vivere, live dai campi della Serie A e della Premier League.

Si comincia venerdì con un grande classico del campionato inglese: Mourinho sfida il suo passato nel big match della 30^giornata Tottenham-Manchester Utd (ore 21.15, Sky Sport Football e Sky Sport Uno). Sabato 20 toccherà invece alla prima partita di Serie A: in campo e su live su Sky Sport alle 19.30, Torino-Parma.

Due settimane che saranno solo l'inizio di una lunga estate in compagnia del grande calcio. Tutto da vivere su Sky!

Le 14 serate live su Sky Sport (19 giugno-2 luglio)