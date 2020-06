Serie A, le probabili formazioni dei recuperi

Torna la Serie A con i recuperi della 25ma giornata e torna la squadra degli inviati di Sky Sport che ci darà le ultime news sulle probabili formazioni delle 8 squadre impegnate questo weekend. Conte pare intenzionato a non cambiare rispetto alla Coppa. Torino e Cagliari con assenze importanti. Gasperini ha tutta la flotta d’attacco a disposizione, così come il suo collega-avversario De Zerbi. Samp a Milano senza Quagliarella

L’attesa è finita! Quanto spesso avremmo voluto sentire questa frase. Ebbene, signore e signori, la Serie A si rimette il vestito buono e torna in campo per proseguire la stagione. Un finale che si annuncia complicato e tirato. Discorso simile per i vari fantallenatori che dovranno essere rapidi e sul pezzo. Come sempre, noi, ci affidiamo alla squadra di Sky Sport che ha già scaldato i motori. Ovviamente molte leghe, al pari di ciò che è successo su Superscudetto, avranno fatto ricorso al 6 politico per queste quattro partite e quindi le probabili formazioni di questa settimana diventano "di studio" oltre che di interesse di tifo. Ritorniamo alle vecchie abitudini e tuffiamoci in ballottaggi, recuperi, dubbi e possibili sorprese. Buona ripresa a tutti!

TORINO-PARMA, sabato ore 19.30

Torino, un ballottaggio e tre assenze

Stagione finita per Baselli. Rientro non ancora completo per Ansaldi e Verdi. Questa la situazione degli indisponibili in casa granata. Nel 4-4-2 di Longo un dubbio in difesa tra Djidji e Bremer con il primo in leggero vantaggio sul secondo. Davanti coppia Belotti-Zaza. Sulle corsie esterne di centrocampo invece ecco Berenguer a sinistra e Simone Edera sull’altro versante. Meitè, dopo il leggero affaticamento è recuperato.

TORINO (4-4-2) probabile formazione: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji; Edera, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza.

Parma, Gervinho può partire dall'inizio

Buone notizie in casa Parma. D'Aversa ha confermato la piena disponibilità di Gervinho che a parte qualche giorno di lavoro differenziato, sta bene. Lo stesso allenatore non ha escluso un possibile impiego dell'ivoriano già dal primo minuto anche se c'è da stare attenti a non farlo incorrere in un nuovo stop. Insomma, minutaggio quantomeno limitato per lui. Grassi, Inglese, Pezzella e Siligardi non sono stati convocati.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.



VERONA-CAGLIARI, sabato ore 21.45

Verona, Verre cerca posto ma è sfavorito



Juric dovrebbe affidarsi ai soliti noti: certo, magari non tutti ricordano, a distanza di tre mesi, la formazione tipo del Verona. In forse c'è solo Eysseric, per il resto tutti a disposizione. Ampia scelta per il tecnico che non si discosta dalla linea difensiva formata da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. Sulla trequarti c'è forse l'unico piccolo dubbio con Verre che prova a scalzare uno tra Zaccagni e Pessina. In attacco Borini.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini.



Cagliari, due possibili opzioni di sistema di gioco

Forse non tutti se lo ricordano ma sulla panchina dei sardi ci sarà l’esordio di Walter Zenga, dopo l’esonero di Maran lo scorso 3 marzo. Contro il Verona non ci sarà lo squalificato Joao Pedro. Restano ai box Nainggolan, Oliva, Pavoletti e Faragò. Due le possibili soluzioni a livello di sistema di gioco ma per quanto riguarda la formazione non cambierebbero i nomi, ma solo la posizione in campo. Con la difesa a 3, Pellegrini agirebbe da esterno alto con Birsa sulla linea mediana. Quest’ultimo sarebbe invece trequartista puro in caso di 4-3-1-2.

CAGLIARI (4-3-1-2) probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa; Pereiro, Simeone

ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 19.30

Atalanta, Muriel dalla panchina



Stagione davvero da record per Luis Muriel. Il colombiano mira a stabilire un primato pazzesco quanto a gol dalla panchina. Contro il Sassuolo, l'ex Fiorentina punta a rimpinguare il suo bottino 'a gara in corso'. Gasperini infatti pare orientato a lanciare dall'inizio il trio Gomez-Ilicic-Zapata. In difesa c'è Djimsiti mentre le corsie di centrocampo saranno presidiate da Gosens e Hateboer.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Sassuolo, Marlon promosso. Obiang favorito

De Zerbi sta ancora verificando ritmo e preparazione prima di sciogliere gli ultimi dubbi. Di certo c’è che con Romagna infortunato, si libera un posto al centro della difesa. Favorito è Marlon. Nella coppia ‘bassa’ di centrocampo con Locatelli dovrebbe agire Obiang mentre il quadrilatero d’attacco non pare cambiare rispetto a 3 mesi fa con Berardi (recuperato), Djuricic e Boga dietro a Ciccio Caputo.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

INTER-SAMPDORIA, domenica ore 21.45

Inter, Conte riparte da… Napoli

Qualcuno poteva avere qualche dubbio sul duo d’attacco dopo aver visto un Lautaro spento in Coppa Italia. Conte però, contro la Samp, si affiderà a una delle coppie più affiatate del nostro campionato con il “Toro” al fianco di Lukaku. I nerazzurri dovrebbero schierarsi con lo stesso XI iniziale visto a Napoli nella semifinale che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. Dietro ci sarà quindi Bastoni mentre Eriksen cercherà di illuminare la trequarti. A centrocampo si è fermato Sensi per un risentimento muscolare.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic Barella, Young; Eriksen; L. Martinez; Lukaku.

Sampdoria, fuori Quagliarella

A Milano la Samp si presenterà senza Quagliarella che ha completamente saltato anche l'allenamento di oggi. Ranieri ha provato anche un inedito 3-5-2 ma al momento il 4-4-1-1 pare essere ancora il sistema di riferimento. In difesa c'è Yoshida mentre Gabbiadini agirà da unica punta col supporto di Gaston Ramirez.

SAMPDORIA (4-4-1-1) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Murru; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.