Il centrocampista croato non ci sarà contro la Sampdoria domenica sera alle 21:45. Nell'allenamento del venerdì ha riportato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni, salterà anche il Sassuolo mercoledì 24. Altra assenza a centrocampo per Conte dopo lo stop di Sensi

Alla ripresa del campionato l'Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato dovrà saltare la partita in calendario domenica 21 giugno contro la Sampdoria alle 21:45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) a causa di un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. A comunicarlo una nota ufficiale del club nerazzurro, che spiega come il numero 77 sia stato sottoposto "a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri". Le sue condizioni saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni, ma Brozovic rischia di restare fuori per 7-10 giorni. Quasi certamente salterà quindi anche la sfida di Milano contro il Sassuolo del 24 giugno e rischia di non recuperare per la trasferta sul campo del Parma di domenica 28. Dopo Sensi, che ha riportato una distrazione del bicipite femorale destro, un altro forfait per il centrocampo di Antonio Conte.