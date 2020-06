Ennesimo infortunio per il centrocampista dell'Inter, che si è fermato per un risentimento ai flessori della coscia destra. Previsti esami strumentali per valutare l'entità del problema e i tempi di recupero

Stagione sfortunata per Stefano Sensi che, a due giorni dalla prima dell'Inter in Serie A dopo la sospensione per il coronavirus, si ferma per l'ennesimo infortunio dell'anno. Il centrocampista classe 1995 ha riportato un altro problema muscolare, questa volta ai flessori della coscia destra. Sensi, ovviamente, salterà la prossima gara che l'Inter disputerà a San Siro contro la Sampdoria. Il giocatore, tra la giornata di venerdì e quella di sabato, sarà comunque sottoposto a degli esami strumentali per valutare innanzitutto l'entità dell'infortunio e, di conseguenza, i tempi di recupero.

Quinto infortunio in stagione

Eppure il campionato era iniziato nel migliore dei modi per Stefano Sensi, che in poche partite aveva conquistato Conte e l'Inter. L'ex Sassuolo aveva totalizzato tre gol e quattro assist nelle prime sei giornate, prima dell'infortunio agli adduttori del 7 ottobre che lo ha costretto a restare fermo per un mese, che sono diventati due in seguito alla ricaduta subita il 10 novembre. A metà dicembre il ritorno in campo, prima di un altro stop il 27 gennaio per un problema al polpaccio. A inizio febbraio un nuovo rientro e, successivamente, l'ennesimo infortunio al piede. Dopo il lockdown e la lunga sospensione, Sensi era tornato in campo giocando appena 2 minuti nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Ora un nuovo problema muscolare, per quello che è il quinto infortunio di una stagione davvero sfortunata.