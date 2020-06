"Dobbiamo innanzitutto vincere il recupero con la Samp , vincendo andremmo a sei punti dalla prima con 12 partite da giocare, non é un distacco abissale ". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara con la Sampdoria, recupero della 25^ giornata di campionato, in programma domenica alle 21.45 a San Siro. "Ho percezioni positive - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Ci vogliamo giocare il finale del campionato al massimo, senza preclusione e senza limiti . I margini di errori nostri sono minori rispetto alle squadre davanti a noi, ma abbiamo voglia, entusiasmo e passione. Ho molto fiducia per il presente e per il futuro". Si giocherà a porte chiuse a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19: "I tifosi soffrono l'impossibilità di essere allo stadio e questa assenza pesa anche a noi - ha detto Conte -. Ci auguriamo che questo periodo così complicato passi perchè abbiamo bisogno di un ritorno alla normalità , abbiamo bisogno dei nostri tifosi nerazzurri".

Conte: "In questo finale avremo bisogno di tutti i giocatori"

L'Inter tornerà a calcare il prato di San Siro per un match ufficiale a quasi quattro mesi dall'ultimo in Europa League con il Lugodorets. Si giocherà a un orario insolito per l'Italia, le 21.45: "Da un punto di vista organizzativo bisogna essere molto bravi a predisporre gli orari - ha detto Conte -. Avremo 13 partite ravvicinate e abbiamo anche deciso che i giocatori non staranno in ritiro ma dormiranno nelle loro case, con il ritrovo il giorno partita". Infine una battuta sui cinque cambi a disposizione: "Penso sia giusto, giocheremo ogni tre-quattro giorni, il caldo sarà un fattore, non sarà semplice perciò avremo bisogno di tutti quanti".