Serie A, i recuperi del 25° turno: date e orari

Torna il campionato con i quattro recuperi della 25^ giornata: si parte sabato con Torino-Parma e Verona-Cagliari, domenica invece scenderanno in campo Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Date, orari e dove vedere le gare in tv su Sky: il programma completo

L’attesa è finalmente terminata. Dopo le due semifinali e la finale di Coppa Italia (vinta dal Napoli ai rigori contro la Juventus), adesso riparte anche la Serie A e lo fa con i quattro recuperi della 25^ giornata di campionato, quelli relativi agli incontri che non si sono disputati nei mesi scorsi causa lo scoppio dell’emergenza sanitaria. Si parte sabato 20 giugno alle ore 19.30 con Torino-Parma, poi spazio a partire dalle 21.45 a Verona-Cagliari. Domenica 21 giugno si giocano le altre due gare che completeranno definitivamente il quadro della 25^ giornata: alle 19.30 Atalanta-Sassuolo, alle 21.45 scende invece in campo l’Inter di Antonio Conte per sfidare la Sampdoria a San Siro.

Serie A, il programma e gli orari dei recuperi della 25^ giornata

Sabato 20 giugno

ore 19.30, Torino-Parma: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Gentile; commento Beppe Bergomi; bordocampo Paolo Aghemo.

Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Gentile; commento Beppe Bergomi; bordocampo Paolo Aghemo. ore 21.45, Verona-Cagliari: DAZN1 (canale 209 di Sky).

Domenica 21 giugno