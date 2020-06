Ci sono varie scuole di pensiero a livello di incidenza del fattore casa: per qualcuno pesa in maniera determinante, per altri in modo relativo. Ora però la Serie A riprende a porte chiuse e quel qualcosa in più che la spinta del pubblico dava, verrà meno. Ci dovremmo aspettare più vittorie esterne (o meno successi casalinghi considerando anche i pareggi)? Solo il tempo ce lo dirà ma per non sbagliare le scelte fantacalcistiche proviamo a dare uno sguardo ai numeri dividendo il bottino di gol totale dei vari giocatori, tra casa e fuori. I bomber 'on the road' potrebbero forse andare più forte rispetto alla fase pre lockdown e, di conto, chi segna molto di più in casa potrebbe subire un rallentamento.

Uno sguardo ai dati

Come sempre i numeri ci danno tante indicazioni ma spesso serve sezionare in maniera capillare per studiare certi dati. Non basta solo dire "Tizio ha segnato tanto in trasferta" quindi nella nostra analisi ci addetreremo più nello specifico. Partiamo però dai dati assoluti guardando la classifica di Serie A dei bomber da trasferta

Romelu Lukaku - Inter - 12 gol segnati fuori casa Ciro Immobile - Lazio - 11 gol segnati fuori casa Duvan Zapata - Atalanta - 8 gol segnati fuori casa Luis Muriel - Atalanta - 8 gol segnati fuori casa Josip Ilicic - Atalanta - 6 gol segnati fuori casa Cristiano Ronaldo - Juventus - 6 gol segnati fuori casa Lautaro Martinez - Inter - 6 gol segnati fuori casa Joao Pedro - Cagliari - 6 gol segnati fuori casa Edin Dzeko - Roma - 6 gol segnati fuori casa



L'Atalanta si conferma macchina da gol in ogni dove piazzando ben tre giocatori nei piani altissimi della classifica. Attenzione però perchè questi numeri comprendono anche i calci di rigore. "Beh ma fano parte del gioco" sosterrà qualcuno. Vero, ma spesso per capire la portata offensiva di un giocatore si analizzano anche le reti segnate senza l'aiuto dei rigori visto che questi ultimi non si possono pronosticare con certezza e soprattutto visto che alcuni possono non essere rigoristi. Ecco come diventa la classifica dei gol fuori casa senza le reti su penalty

Ciro Immobile - Lazio - 9 reti segnate fuori casa Romelu Lukaku - Inter - 8 reti segnate fuori casa Duvan Zapata - Atalanta - 6 gol segnati fuori casa Edin Dzeko - Roma - 6 gol segnati fuori casa Josip Ilicic - Atalanta - 6 gol segnati fuori casa Luis Muriel - Atalanta - 6 gol segnati fuori casa

Approfondimenti statistici

Non tutti quelli presenti nelle classifiche assolute hanno però disputato lo stesso numero di partite e passato lo stesso numero di minuti sul terreno di gioco (sempre considerando i numeri fuori casa). Andiamo allora più nello specifico rapportando i gol realizzati ai minuti giocati. Ecco quindi una nuova graduatoria (rigori compresi)

Luis Muriel - Un gol in trasferta ogni 50 minuti Duvan Zapata - Un gol in trasferta ogni 74 minuti Ciro Immobile - Un gol in trasferta ogni 88 minuti Ante Rebic - Un gol in trasferta ogni 90 minuti Romelu Lukaku - Un gol in trasferta ogni 91 minuti

Infine possiamo anche approfondire la tematica della percentuale di reti segnate fuori casa rispetto al totale. Questo dato è utile per quei giocatori che magari non hanno fatto valanghe di reti e che hanno la peculiarità del 'timbro' lontano da casa. Infatti ci sono molti nomi 'nuovi' rispetto alle classifiche precedentemente presentate. In quest'ultima lista consideriamo solo chi ha segnato minimo 4 gol fuori casa



Dusan Vlahovic - Fiorentina - 6 gol totali - 83,33% fatti fuori casa Mario Balotelli - Brescia - 5 gol totali - 80% fatti fuori casa Alex Berenguer - Torino - 5 gol totali - 80% fatti fuori casa Theo Hernandez - Milan - 5 gol totali - 80% fatti fuori casa Lorenzo Insigne* - Napoli - 5 gol totali - 80% fatti fuori casa Duvan Zapata** - Atalanta - 11 gol totali - 72,73% fatti fuori casa Riccardo Orsolini - Bologna - 7 gol totali - 71,43% fatti fuori casa Romelu Lukaku*** - Inter - 17 gol totali - 70,59% fatti fuori casa

* Insigne ha realizzato 3 dei suoi 4 gol fuori casa su rigore

** Zapata ha realizzato 1 dei suoi 8 gol fuori casa su rigore



*** Lukaku ha realizzato 4 dei suoi 12 gol fuori casa su rigore