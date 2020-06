Verona-Cagliari, le probabili formazioni

L'Hellas di Juric verso l'undici tipo, tante assenze invece per i rossoblù con Zenga all'esordio in panchina: ci sarà Birsa a sostituire l'infortunato Nainggolan

La Serie A al via, si riparte dai recuperi della 25^ giornata. Al Bentegodi, stasera alle 21:45, la grande sfida è tra Hellas Verona e Cagliari. Due delle sorprese di questo campionato, un possibile spareggio per l'Europa. Anche se il percorso delle due squadre, separate da tre punti in classifica, è stato fin qui diametralmente opposto: se i gialloblù di Juric sono cresciuti di giornata in giornata, fino a battere la Juve capolista, i ragazzi di Maran si sono fermati dopo un avvio da Champions League. Fino all'esonero dell'allenatore, con Walter Zenga oggi al debutto sulla panchina del Cagliari. Queste le possibili scelte dei due allenatori.

Verona, Zaccagni e Pessina in vantaggio su Verre



L'unico in dubbio è Eysseric, per il resto ci sarà ampia scelta per Juric, indirizzato a schierare la formazione tipo: difesa a tre con Rrahmani, Kumbulla e Gunter, Borini l'unica punta, un solo dubbio sulla trequarti. Zaccagni e Pessina restano favoriti, ma Verre proverà fino alla fine a scalzare uno dei due per una maglia da titolare.



VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini.



Cagliari, spazio a Birsa e Pereiro

Squalificato Joao Pedro, indisponibili anche Nainggolan, Oliva, Pavoletti e Faragò. Sarà dunque un Cagliari sperimentale, il primo della gestione Zenga: Pereiro e Birsa agiranno al posto del brasiliano e del belga, con le posizioni di Pellegrini e dell'ex Chievo in bilico fino alla fine. Con la difesa a tre, Pellegrini agirebbe da esterno alto con Birsa sulla linea mediana. Quest’ultimo sarebbe invece trequartista puro in caso di 4-3-1-2.

CAGLIARI (4-3-1-2) probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa; Pereiro, Simeone.