MentreEravamoVia, un messaggio per il calcio. Oltre il campo.

Dall'ultima volta in cui la Serie A era scesa in campo sono passati più di 3 mesi: in mezzo una pandemia che ha sconvolto il mondo e l'esplosione della protesta anti-razzista dopo l’uccisione di George Floyd. E non solo. Il dolore non può scomparire al fischio d’inizio. Il calcio è un ritorno alla vita, ma non si può pensare solo al campo. Sky Sport lo fa con la voce di un campione del mondo, Alessandro Del Piero e la colonna sonora di Alicia Keys

“Il calcio è la nostra passione. Ma non può guarire le ferite. E farci dimenticare chi non c’è più”. La serie A riparte così, anche come un segnale di ritorno alla vita, nel rispetto di quello che è accaduto in questi mesi, e del dolore che non può scomparire al fischio d’inizio. Sky Sport ha scelto di accompagnare la ripartenza del calcio con la voce di un campione del mondo, Alessandro Del Piero, la straordinaria colonna sonora dell’ultimo singolo di Alicia Keys, “Good job”, e l’ispirazione di “When We Were Away”, la clip realizzata dalla franchigia NBA dei Los Angeles Clippers per posizionare il valore dello sport, alla luce di quanto accaduto in questi mesi, “mentre eravamo via”, tra l’emergenza Coronavirus e e il movimento #BlackLivesMatter. Da quel lavoro è liberamente tratto il testo scritto dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, per la riapertura del campionato italiano, con un significato che va oltre il campo.