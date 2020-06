1/31

Il coronavirus con il tributo importante soprattutto in termini di vite perse, il lockdown, gli allenamenti via zoom, quelli individuali e poi collettivi. 103 giorni dopo riparte anche il calcio e la Serie A. Lo fa dallo stadio Olimpico "Grande Torino", con la partita della 25^ giornata mai disputata tra le squadre di Longo e D'Aversa. La zona autocertificazione per entrare nell'impianto: soltanto 300 le persone autorizzate a farlo