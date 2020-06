Verona-Cagliari, dove vedere la partita in tv

L'Hellas per continuare a inseguire il sogno Europa, i rossoblù cercano la scossa con la prima di Zenga in panchina. Tutte le informazioni per vedere il match del Bentegodi in tv

Serie A al via con i recuperi della 25^ giornata. Stasera il calcio torna al Bentegodi, dove alle 21:45 si sfideranno Hellas Verona e Cagliari. Prima dello stop, era stato un 2020 storico per il club gialloblù: nessun ko nelle prime 8 gare dell'anno solare, i ragazzi di Juric firmano un record societario e da ottavi in classifica sognano l'Europa League. Zero vittorie nelle ultime 11 invece per i rossoblù, in autunno anche in zona Champions e ora tre lunghezze sotto il Verona: a marzo era così arrivato l'esonero di Maran, con Walter Zenga in attesa del debutto da allenatore del Cagliari da oltre tre mesi. Il bilancio tra le due formazioni è quasi in perfetto equilibrio (11 vittorie Hellas, 10 per il Cagliari e 8 pareggi), tre invece gli ex della sfida: i due portieri Silvestri e Rafael, più il centrocampista Artur Ionita.



Dove vedere la partita

Il match tra Hellas Verona e Cagliari, in programma allo Stadio Marcantonio Bentegodi sabato 20 giugno alle 21:45, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN (canale 209 della piattaforma Sky).