Atalanta-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

La Serie A è ripartita con i recuperi della 25^ giornata. Alle 19:30 scenderanno in campo Atalanta e Sassuolo. Le due società hanno un rapporto speciale: gli emiliani infatti hanno messo a disposizione il Mapei Stadium nel periodo in cui lo stadio di Bergamo non poteva ospitare le gare europee. È stata proprio la squadra di De Zerbi l’ultima a scendere in campo prima del lockdown insieme al Brescia.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Atalanta e Sassuolo, valida per la 25^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky alle 19:30 ai canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento di Luca Marchegiani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni.