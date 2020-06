Serie A, il calendario della 27^ giornata

Dopo i recuperi della 25^, la Serie A ritorna subito in campo per la 27^ giornata che si disputerà tra lunedì e mercoledì sera. Oggi alle 19:30 aprono i giochi Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, in serata appuntamento al Dall'Ara con Bologna-Juventus. Domani in programma quattro partite: dopo la vittoria di sabato l'Hellas Verona sfida il Napoli fresco vincitore della Coppa Italia al sesto posto, poi Spal-Cagliari, Genoa-Parma e Torino-Udinese. A chiudere il turno infrasettimanale le tre gare del mercoledì: prima Inter-Sassuolo, mentre alle 21:45 toccherà a Roma-Sampdoria e Atalanta-Lazio, big match tra terza e seconda in classifica.

Il programma e gli orari della 27^ giornata

Lunedì 22 giugno

ore 19:30, Lecce-Milan : Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Peppe Di Stefano.



: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Peppe Di Stefano. ore 19:30, Fiorentina-Brescia : Sky Sport 253 (satellite e fibra). Telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi.



: Sky Sport 253 (satellite e fibra). Telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi. ore 21:45, Bologna-Juventus: Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; Giovanni Guardalà e Marco Nosotti.



Martedì 23 giugno

ore 19:30, Spal-Cagliari : Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marina Presello.

: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marina Presello. ore 19:30, Verona-Napoli : DAZN1 (canale 209 di Sky)

: DAZN1 (canale 209 di Sky) ore 21:45, Torino-Udinese : Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Aghemo.



: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Aghemo. ore 21:45, Genoa-Parma: DAZN1 (canale 209 di Sky)

Mercoledì 24 giugno