"Conte rinfaccerà ai suoi la partita di Napoli fino a dicembre dell'anno prossimo" , scherza Del Piero, che però non ha dubbi. Dopo la vittoria sulla Samp, anche i nerazzurri sono da considerare totalmente dentro la lotta scudetto con Lazio e Juventus, rispettivamente lontane cinque e sei punti. Questo grazie anche, e soprattutto, a chi li guida. Un vero martello: "Conte non voleva ripartire, ma lui è molto tattico in tutto", ha spiegato negli studi di Sky dopo Inter-Samp: " Una volta che si decide di ripartire, lui va a mille . E contro i blucerchiati è arrivato a mille e cento".

"I giocatori hanno rifiatato"

Conte: "Scudetto? Vogliamo rompere le scatole"

"Vogliamo rompere le scatole", ha ripetuto Antonio Conte in merito alla volata scudetto con Juventus e Lazio: "Antonio è una persona intelligente, dedita al lavoro. Per lui è come un inizio di campionato e per certi aspetti possiamo dire che gli è andata benissimo perchè i giocatori hanno rifiatato a livello psicologico", ribadisce Del Piero, che lo conosce bene perché ci ha vinto prima da compagno di squadra e poi da suo calciatore: "Antonio pretende tantissimo, ma vedo i giocatori ben disposti. Per questo dico che l'Inter è già in lotta scudetto".