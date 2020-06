Il danese, protagonista nel match vinto contro la Samp con un assist per l'1-0 di Lukaku, sembra aver superato le difficoltà iniziali: "Sono orgoglioso di essere qui. Ho trovato una bella mentalità", ha spiegato in italiano. Poi sulla sua prestazione: "Devo segnare di più. Scudetto? Dico di sì"

Sorride Cristian Eriksen, che sembra aver definitivamente risolto i problemi di ambientamento. O almeno questo dicono i 78' giocati contro la Sampdoria alle spalle di Lukaku e Lautaro. Non ha segnato: "Deve farlo anche lui, ha sprecato almeno un paio di occasioni", lo ha bacchettato Conte nel post partita, ma ha comunque fornito un grande assist per la rete del momentaneo 1-0: "Sicuramente devo migliorare alcune cose, ad esempio in fase di realizzazione - ha commentato, in italiano, il classe 1992 a Sky Sport - quello con il Napoli non lo considero un gol ma un tiro fortunato. Detto questo, sono contento di come stanno andando le cose. Sono orgoglioso di essere all'Inter e che il club mi abbia voluto".