Il Napoli vince ancora: dopo il successo in Coppa Italia, la formazione di Gattuso passa 0-2 sul campo del Verona e si porta momentaneamente a -9 dal quarto posto occupato dall'Atalanta. In attesa delle gare di mercoledì e giovedì, l'allenatore azzurro non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi, che hanno confermato quanto di buono fatto vedere nelle due partite di Coppa: "E' riduttivo dire che oggi il Napoli è stato solo compatto, abbiamo giocato bene e poche squadre l'hanno fatto contro il Verona. Abbiamo fatto una grandissima partita in entrambe le fasi". Gattuso elogia la condizione fisica del suo Napoli e in particolare la profondità della sua rosa: decisiva infatti è stata la rete dello 0-2 di Lozano, entrato in campo a soli 5 minuti dal termine: "Tutti i miei giocatori sono importanti, specialmente con i cinque cambi. Oggi era la partita di Lozano, la prossima potrà essere quella di Younes. A me non piace portare rancore, quando si fa parte di un gruppo bisogna allenarsi sempre al 100% e pedalare. Siamo in salute, mi piace la squadra come sta in campo. Non ci rilasseremo, dobbiamo creare un'identità e arrivare a lottare per obiettivi come la Champions".