Buone notizie per Maurizio Sarri: l'attaccante argentino lavora con il gruppo e corre verso una convocazione per la sfida in programma venerdì sera alle 21:45 contro il Lecce nella 28^ giornata di Serie A CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

La Juventus potrebbe affrontare il Lecce nella sfida di venerdì sera alle 21:45 allo Stadium (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno) con un Gonzalo Higuain in più nel motore. Il centravanti argentino, assente nelle prime tre uscite ufficiali dei bianconeri dopo la ripresa tra Coppa Italia e campionato, ha lavorato con il gruppo questa mattina e va verso il ritorno tra i convocati per la gara contro i pugliesi, valida per la 28^ giornata di Serie A. Buone notizie dopo lo stop di inizio giugno, quando il Pipita aveva accusato un risentimento muscolare alla coscia destra, con gli esami medici che avevano escluso lesioni. Autore di 8 reti e altrettanti assist in stagione con la maglia della Juve in 34 presenze ufficiali tra campionato e coppe, Higuain potrebbe tornare tra i convocati e rimettere piede in campo in Serie A, dove la sua ultima presenza risale all'8 marzo nel 2-0 contro l'Inter.

Sorrisi in attacco, emergenza in difesa Il recupero di Higuain - unico centravanti di ruolo in rosa - rappresenta una buona notizia per Maurizio Sarri, che contro il Lecce dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa: l'infortunio di De Sciglio, che ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra durante la partita contro il Bologna, si aggiunge allo stop di Alex Sandro (fermo per almeno altri 15 giorni per una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale) e alla squalifica di Danilo, espulso per doppia ammonizione al Dall'Ara. La soluzione porta a Matuidi adattato come terzino sinistro e Cuadrado a destra, schieramento già visto a fine settembre allo Stadium nel 2-0 contro la Spal. Contro il Lecce l'allenatore bianconero dovrà fare a meno anche di Sami Khedira, fermo per una lesione muscolare, e di Demiral, in fase di recupero dall'operazione al ginocchio infortunato a gennaio all'Olimpico contro la Roma.