Prosegue a tutta velocità la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Giornata positiva su questo fronte, con le parti che sono sempre più vicine e hanno praticamente raggiunto un accordo sul piano economico: le valutazioni dei due calciatori, che verranno comunque ancora discusse nei prossimi incontri tra i due club, sono di 75 milioni di euro per Arthur e di 60 per Pjanic. Per arrivare, dunque, al buon esito della trattativa la Juventus dovrebbe aggiungere un conguaglio da 15 milioni di euro, che si divideranno in una parte fissa da 10 milioni e da 5 milioni di bonus. L'ultima parte da convincere per far sì che tutti i tasselli vadano al proprio posto è quella del centrocampista del Barcellona, che comunque negli ultimi giorni ha dato importanti segnali di apertura al trasferimento in Italia. A questo proposito, la Juventus è intenzionata a offrire un ingaggio ad Arthur da 5 milioni di euro a stagione, più del doppio di quello che percepisce attualmente in blaugrana. L'obiettivo dei due club è quello di concludere positivamente l'operazione entro la fatidica data del 30 giugno.

Arthur titolare in Barcellona-Athletic Bilbao

Mentre i due club discutevano del possibile scambio con Miralem Pjanic, Arthur è sceso in campo nella serata di martedì nella sfida tra Barcellona e Athletic Bilbao. Quique Setien lo ha schierato in campo dal primo minuto, per poi sostituirlo poco prima dell'ora di gioco, nella sfida che i blaugrana hanno vinto per 1-0 grazie alla rete di un altro calciatore al centro di diverse voci di mercato, Ivan Rakitic. La testa del centrocampista brasiliano è dunque ancora concentrata sugli affari di casa Barcellona, anche se la trattativa con la Juventus procede verso una conclusione positiva.