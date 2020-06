Le probabili formazioni della 28^ giornata

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Juventus che aprirà il programma: Sarri è senza terzini e pensa a Matuidi. Simone Inzaghi deve verificare un paio di acciaccati. Correa rischia, pronto Caicedo. Conte è senza Skriniar, fermato per 3 giornate. Fiorentina orfana di Chiesa. Udinese in emergenza in mezzo: Mandragora KO e De Paul fermato dal giudice sportivo

Dovremo abituarci: poche ore a disposizione per vantarsi o lamentarsi. La vita del fantallenatore è frenetica, così come quella della Serie A che non si ferma quasi mai. Abbiamo a disposizione poco più di 24 ore a ‘palla ferma’ prima di rituffarci nei vari duelli di alta e bassa classifica. La lotta scudetto ha visto l’allungo della Juventus sulla Lazio ma sono tanti i temi della 28ma così come sono tante le notizie.

Mai perdere d’occhio questa pagina quindi perché gli inviati di Sky Sport sono già al lavoro con le varie formazioni a cui i tecnici stanno pensando. Turnover e recupero dalla fatica sono e saranno le chiavi di volta da qui alla fine. Le notizie sono in costante aggiornamento così come le disposizioni delle probabili nei nostri ‘Campetti’. Ecco quindi una panoramica generale

JUVENTUS-LECCE, venerdì ore 21:45

Juventus, rebus difensivo per Sarri

L’espulsione di Danilo, unita all’infortunio di De Sciglio, ha complicato non poco i piani difensivi della Juventus in vista del Lecce. Con Cuadrado a destra ci dovrebbe essere Matuidi a sinistra, sempre che Sarri non voglia passare per una volta a 3. In mezzo al campo si va verso la formula Bentancur-Pjanic-Rabiot. Il Bernardeschi visto nell’ultima uscita è in rampa di lancio per un posto da titolare.

Lecce, Lapadula KO

Una distorsione alla caviglia terrà fuori gioco Gianluca Lapadula per qualche settimana. Lecce quindi che avrà Babacar come punta di riferimento. In difesa rientra Donati. Rossettini spera di spodestare Meccariello e anche Majer cerca posto nell’XI titolare..

BRESCIA-GENOA, sabato ore 17:15

Brescia, si spera in Chancellor

Diego Lopez deve ancora rinunciare a Cistana ma spera che Chancellor possa aver superato il problema muscolare che gli ha impedito di rientrare dopo la sosta forzata. E’ questo il grande interrogativo in casa Brescia. Dovesse restare ai box, non si cambierà assetto difensivo (a livello di interpreti). Qualche rotazione in più tra centrocampo e attacco con un paio di ballottaggi da risolvere.

Genoa, Criscito in forte dubbio. Sanabria ok

Oltre al rigore fallito contro il Parma, Mimmo Criscito ha accusato un problema all’adduttore. Ad oggi è in fortissimo dubbio la sua convocazione per la sfida contro il Brescia. Discorso inverso per Sanabria che rientrerà a disposizione dopo la tribuna di qualche giorno fa. In difesa si potrebbe abbassare Biraschi con Ankersen in fascia. In mediana cercano spazio in molti ma le maglie non sono tante. Possibile invece promozione nell’XI titolare per Iago Falque.

CAGLIARI-TORINO, sabato ore 19:30

Cagliari, rientrano in due ma si ferma Pisacane

Dopo la prima vittoria della propria gestione, Zenga ritrova anche due pedine importanti del proprio scacchiere visto che Cigarini e Ceppitelli rientrano dalla squalifica. Gioia non totale visto l’infortunio di Pisacane che si è fratturato due costole. Il difensore forse rientrerà per le ultime giornate. Resta in ballottaggio il sistema di gioco: difesa a 3 o a 4? Nel secondo caso Nandez pronto a fare l’esterno di centrocampo con Cigarini in regia. Davanti coppia Joao Pedro-Simeone.

Torino, Verdi torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Longo che contro il Cagliari potrà portarsi Simone Verdi in panchina. Il fantasista è recuperato ma difficilmente partirà dal 1’. In infermeria resta quindi il solo Baselli (per lui stagione finita). Con gli impegni così ravvicinati, sarebbe un’autentica novità avere la terza formazione titolare identica in casa granata. Ci sono un po’ di ballottaggi con Ola Aina, Lukic e Ansaldi che potrebbero sperare di ritrovare il posto da titolari. Magari non tutti insieme ma qualcuno presumibilmente ci riuscirà.

LAZIO-FIORENTINA, sabato ore 21:45

Lazio, Parolo e Caicedo le novità?

Dopo la rimonta subita in quel di Bergamo, Inzaghi ha dovuto fare i conti anche con problemi fisici di un paio dei suoi. A preoccupare sono infatti Correa e Cataldi che potrebbero non recuperare per sabato. Favoriti quindi Parolo e Caicedo. Luiz Felipe e Leiva out anche per la Fiorentina, così come probabilmente anche Marusic. Incerto anche Radu, pronto Bastos dal 1'.

Fiorentina, due squalificati in casa Viola

La notizia è che Federico Chiesa non sarà della partita. L’azzurro è stato fermato dal giudice sportivo, al pari di Caceres, espulso nell’ultima sfida di campionato. Due titolare out quindi per Iachini che dovrebbe ritrovare Milenkovic nell’XI titolare. Senza Chiesa ci potrebbe essere un 3-5-2 con centrocampo rinforzato e quindi con pochi ballottaggi. Se Iachini volesse invece avere un attacco più pesante a livello numerico, ecco che Sottil potrebbe avere una chance di titolarità.

MILAN-ROMA, domenica ore 17:15

Milan, Duarte in gruppo. Kjaer differenziato

Zlatan Ibrahimovic non rientrerà contro la Roma. Lo svedese ha svolto lavoro differenziato in palestra. Ottimismo invece per Kjaer che ha sì lavorato a parte ma che se dovesse essere riaggregato al gruppo per le ultime sedute, sarebbe a disposizione. Al momento Gabbia scalda il motore ma c’è attesa per capire chi giocherà con Romagnoli visto che anche Duarte è rientrato. Difficile che Pioli cambi qualcosa rispetto alla formazione che ha vinto a Lecce.

Roma, tornano in tanti nell’XI titolare

Contro la Samp è piaciuto molto e qualcuno (lui in primis) vorrebbe rivederlo titolare contro il Milan. Parliamo ovviamente di Carles Perez che però parte da sfavorito nei confronti di Under. In difesa dovrebbe toccare a Zappacosta. Spinazzola potrebbe far rifiatare Kolarov. Coppia davanti alla difesa con Cristante favorito su Diawara, mentre Lorenzo Pellegrini agirà da trequartista centrale.

NAPOLI-SPAL, domenica ore 19:30

Napoli, Gattuso può ruotare in ogni reparto

Impegno sulla carta agevole per il Napoli di Gattuso che può quindi continuare a ruotare i suoi con relativa tranquillità. In difesa dovrebbe toccare a Mario Rui ma occhio anche al centro con uno tra Maksimovic e Koulibaly che potrebbe tirare il fiato. In mediana si candidano Fabian e Lobotka mentre in attacco eterno duello Milik-Mertens con il belga leggermente favorito.

Spal, Fares e Missiroli in rampa di lancio

Dopo la sconfitta interna all’ultimo minuto contro il Cagliari, c’è da decidere in casa Spal: ‘pesanti’ rotazioni o squadra più o meno confermata? In porta ci sarà ancora Letica, in difesa, a sinistra, dovrebbe toccare a Fares a meno che Di Biagio non voglia vederlo come esterno alto. In mediana Dabo farebbe modificare l’assetto in un 4-4-2 mentre Missiroli è favorito su Castro. In attacco Cerri e Floccari si giocano un posto al fianco di Petagna.

SAMPDORIA-BOLOGNA, domenica ore 19:30

Sampdoria, out Jankto. Torna Quagliarella?

Come sempre in casa Samp, tutte le attenzioni (comprese quelle dei fantallenatori) sono rivolte a Fabio Quagliarella: “Non lo vedo da una settimana” ha detto Claudio Ranieri. Lo staff medico non vuole forzare e molto probabilmente anche contro il Bologna, l’attaccante azzurro non sarà a disposizione. Sicuramente out invece Jankto che è squalificato. Augello può essere confermato a sinistra. In mezzo invece rischia Vieira. Per l’attacco idea Bonazzoli in coppia con Gabbiadini ma Ranieri scioglierà il dubbio all’ultimo.

SASSUOLO-VERONA, domenica ore 19:30

Sassuolo, ballottaggi a centrocampo e in attacco

De Zerbi ritrova Marlon di rientro dalla squalifica. Possibile ritorno nell’XI titolare per il brasiliano con Rogerio che a sinistra se la gioca con Kyriakopoulos. In mezzo c’è tanta concorrenza con Locatelli che potrebbe riprendersi una maglia da titolare. Giro di riposo per Boga? Forse: il talentuoso esterno non è apparso così in forma post lockdown.



Verona, novità Adjapong. Ballottaggio in attacco

La squalifica di Faraoni costringe Juric a un cambio forzato sulla fascia destra. Favorito in quel ruolo è Adjapong. In infermeria ci sono Eysseric e Borini con Pessina recuperato ma magari non ancora al 100%. Salcedo si candida per un posto da titolare. Di Carmine in attacco rimane favorito ma la concorrenza è alta e anche lui è al centro di un triplo ballottaggio con Pazzini e Stepinski.

UDINESE-ATALANTA, domenica ore 19:30

Udinese, Mandragora fuori per il resto della stagione

L’infortunio patito conto il Torino ha messo fine alla stagione di Rolando Mandragora. L’appuntamento con lui è per il campionato 20-21. Alla sua assenza va unita quella di Rodrigo De Paul, squalificato per un turno. In difesa sicuro del posto è il solo Ekong mentre in mediana ci saranno, con tutta probabilità, Jajalo e Walace. Davanti torna Lasagna.

Atalanta, Gasperini con tutta la rosa a disposizione

Ilicic è tornato e lo abbiamo visto contro la Lazio. Lo sloveno si candida quindi per un posto nell’XI titolare anti Udinese. Pasalic rientra dalla squalifica e potrebbe anche giocare in mediana. Chance sulla fascia per Castagne. In attacco c’è da pensare per bene. L’impegno non è proibitivo e Gasperini potrebbe ruotare ricorrendo a Muriel.

PARMA-INTER, domenica ore 21:45

Parma, Iacoponi out. Tocca a Dermaku

Contro l’Inter sarà assente lo squalificato Iacoponi. Il buco in difesa dovrebbe essere tappato da Dermaku, favorito per giocare da centrale. In corsia destra pronto a rientrare Darmian. In mezzo si dovrebbe ricomporre la coppia Kucka-Kurtic. Davanti invece il solo dubbio è legato alle condizioni di uno stanco Gervinho.

Inter, Godin o D’Ambrosio le possibili novità

La squalifica di Skriniar costringe Conte a cambiare e le 3 giornate rimediate dall’ex Samp impongono un ragionamento nel lungo periodo. De Vrij torna dall’inizio, Bastoni va verso la conferma ma ci sono sia Godin che D’Ambrosio in attesa di titolarità. Più probabile che sia il primo a completare la cerniera difensiva. In mezzo torna Barella con Borja Valero favorito su Gagliardini mentre in attacco tornano a far coppia Lukaku e Lautaro.