De Roon aveva inaugurato la serata di Bergamo deviando alle spalle di Gollini un cross di Lazzari per il temporaneo 0-1. L'autorete aveva scatenato l'ironia del web e più di qualche tifoso aveva dato dell'idiota a De Roon . Il numero 15 dell'Atalanta, che tra Twitter e Instagram ha quasi 200mila follower, ha però trasformato il suo errore in una parodia . Lo ha fatto postando sui social un video, con una voce narrante che all'inizio spiega: "Vi starete probabilmente chiedendo come io sia finito in questa situazione". Domanda seguita da un fermo immagine di De Roon triste dopo l'errore e la traccia musicale Frolic, del compositore italiano Luciano Michelini. Il filmato di 15 secondi termina con i titoli di coda, ispirati dallo show americano "Curb your enthusiasm", diretto da Robert B. Weide e prodotto da Larry David. E tra i commenti non passa inosservato lo sfottò di Alejandro Gomez : "Gran gol amico, complimenti" scrive il Papu.

De Roon e i social: i precedenti

La voglia di scherzare con i propri follower è una costante nel rapporto di De Roon con i social: a fine novembre 2019, dopo la vittoria per 3-0 nel derby di Brescia, il centrocampista olandese aveva postato un video con la calda accoglienza in città dei tifosi bergamaschi. "Essere accolti così significa che ho bisogno di una nuova macchina ma ne vale la pena - aveva scritto - vincere il derby non ha prezzo". Dopo il successo per 3-2 sul Verona, il 29enne aveva invece postato un selfie con Djimsiti, dicendosi ispirato dal famoso selfie di Totti nel derby tra Roma e Lazio di gennaio 2015. Per celebrare la vittoria dell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia, De Roon aveva invece postato una sua foto mentre calciava un pallone in campo e il testo: "Quando batti il Valencia in Champions League, ma sembri un giocatore della Sunday League" con riferimento alla lega dilettantistica inglese. Uno dei post recenti più cliccati risaliva al 23 aprile: "Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa" era stata la risposta a una domanda fatta su Instagram da un tifoso. Dopo il 3-2 alla Lazio, sui social è stato ancora De Roon-show.