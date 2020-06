Tre turni di stop per il difensore slovacco dell'Inter, espulso per doppia ammonizione contro il Sassuolo. Ha rivolto "un'espressione offensiva all'arbitro, accompagnato da un'esclamazione blasfema". Salterà le gare contro Parma, Brescia e Bologna. Domenica a Parma non ci sarà in panchina Antonio Conte, ammonito per la quinta volta in stagione. Squalificato per la 28^ giornata anche Jankto della Sampdoria

Stangata dal giudice sportivo per l'Inter dopo il 3-3 di San Siro contro il Sassuolo. Stop di tre turni per Milan Skriniar, mentre arriva una giornata di squalifica per Antonio Conte. Il difensore era stato espulso per doppia ammonizione al 47' del secondo tempo, ma alla giornata di squalifica legata ai cartellini si somma un'aggravante: come si legge nel comunicato ufficiale, Skriniar ha infatti rivolto "un'espressione offensiva all'arbitro, accompagnato da un'esclamazione blasfema". Il centrale slovacco, oltre a dover pagare una multa da 10mila euro, sarà così costretto a saltare le gare di campionato contro Parma, Brescia e Bologna. Conte, ammonito per la quinta volta in stagione, non sarà invece seduto in panchina domenica sera al "Tardini". Tra gli squalificati per la 28^ giornata c'è anche Jakub Jankto della Sampdoria, ammonito contro la Roma e arrivato alla quinta sanzione in stagione. Va in diffida invece Rogerio del Sassuolo, al quarto cartellino giallo in campionato.