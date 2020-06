Serie A, 28^ giornata: curiosità e statistiche

Juventus-Lecce, venerdì 26 giugno ore 21:45

Torna in campo la Juventus, galvanizzata dai recenti stop di Inter e Lazio, che l'hanno fatta volare a quattro punti di vantaggio dai biancocelesti secondi. Lo Stadium, poi, è un fortino per la squadra di Sarri: non ci perde da 34 partite di campionato (29V, 5N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre. I bianconeri non ottengono quattro clean sheet interne di fila da marzo 2018 (sette in quel caso). Inoltre hanno trovato la rete in 14 delle 15 sfide interne di Serie A contro il Lecce (38 gol fatti, 2.5 di media): fa eccezione solo lo 0-0 del febbraio 1991. La squadra di Liverani, dal canto suo, ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, non riuscendo a segnare in quattro di queste (1V, 4P).

Brescia-Genoa, sabato 27 giugno, ore 17:15

Match importante in ottica salvezza, perché si affrontano la 20esima e la 17esima della classe. L’ultima vittoria del Brescia contro il Genoa nel massimo campionato è arrivata nel febbraio del 1947: le successive sette sfide hanno visto quattro successi rossoblu e tre pareggi. Inoltre, in casa, Tonali e compagni fanno veramente fatica, come dimostra la sola partita vinta sulle 13 giocate davanti ai propri tifosi. Le Rondinelle non hanno mai fatto peggio dopo altrettante gare interne in A. Il Genoa, infine, ha vinto le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre successi esterni di fila da novembre 2014.

Cagliari-Torino, sabato 27 giugno, ore 19:30

Nell'ultimo turno di campionato Cagliari e Torino sono tornate alla vittoria. Occhio, perché si potrebbe assistere ad una ripresa con i fiocchi: otto degli ultimi nove gol realizzati nelle sfide fra le due squadre in Serie A sono arrivati nel secondo tempo. Unica eccezione nel parziale la rete di Nahitan Nández al 40° minuto della gara d'andata. I granata hanno perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non arrivano a cinque sconfitte esterne di fila dal 2009 quando raggiunsero addirittura quota sette. Dall'altra parte, dopo una serie di quattro successi interni consecutivi, il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (1N, 4P): è dal 2015 che i sardi non rimangono sei gare interne consecutive senza successi.

Lazio-Fiorentina, sabato 27 giugno, ore 21:45

Dopo la rimonta subita a Bergamo, la Lazio vuole ripartire. Lo può fare contro la Fiorentina, perché i viola sono l'avversario contro cui sono arrivati il maggior numero di successi (53) in Serie A e anche il maggior numero di gol (194). L’ultima vittoria gigliata contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017 (3-2 al Franchi): da allora tre successi biancocelesti e due pareggi. Inoltre c'è il fattore Olimpico da considerare, perché i biancocelesti sono imbattuti da 15 partite casalinghe (11V e 4N). La Fiorentina invece ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 2N, 1P), solo uno in meno che nelle precedenti 14 (2V, 3N, 9P). I viola, poi, portano fortuna a Luis Alberto, che ha preso parte a sei degli ultimi 11 gol segnati dalla Lazio contro la Fiorentina in Serie A.