Juve-Lecce, Sarri senza terzini: può farlo Matuidi

All'Allianz Stadium si apre la 28^ giornata del campionato di Serie A, la Juventus ospita il Lecce. La squadra di Sarri ha allungato in vetta, battendo il Bologna e sfruttando la sconfitta della Lazio contro l'Atalanta e il pareggio interno dell'Inter contro il Sassuolo. I bianconeri hanno ora un vantaggio di 4 punti sulla seconda e vogliono mantenere le dirette concorrenti per lo scudetto a distanza di sicurezza. Il Lecce, reduce da un pesante 1-4 al Via del Mare contro il Milan, cerca invece punti pesanti per la salvezza.

La probabile formazione della Juventus

Emergenza terzini per Sarri che, in un colpo solo, ha perso Danilo e De Sciglio, che si vanno ad aggiungere ad Alex Sandro sulla lista degli indisponibili. Con Cuadrado a destra, a sinistra dovrebbe esserci Matuidi, con De Ligt e Bonucci confermati al centro. Tra centrocampo e attacco solo conferme rispetto alla gara vinta contro il Bologna. Bentancur e Rabiot accompagneranno Pjanic, mentre in avanti spazio al tridente formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. Da sciogliere il nodo portiere: dovrebbe esserci regolarmente Szczesny, ma anche Buffon ha qualche chance.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.