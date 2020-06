2/10 ©Getty

MUSA BARROW (Bologna) - CONSIGLIATO - Numeri alla mano, non sono tantissimi i giocatori che in trasferta hanno segnato più di lui. Mihajlovic gli sta dando fiducia anche perchè Palacio non può giocarle tutte. Tre gol fuori casa nel 2020 per Barrow con altrettanti tiri in porta. Insomma, se centra lo specchio è gol

Serie A, le probabili formazioni della 28^ giornata