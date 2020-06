Dopo la delusione ecco la speranza. Dopo il pareggio contro il Sassuolo subito l'accelerata sul mercato. Inter su Hakimi, laterale marocchino del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund. E alla fine si torna sempre a quella partita in Germania, decisiva per l'eliminazione dell'Inter dalla Champions. Hakimi fece una doppietta e impressionò tutti quanti. Ora l'esterno destro di 21 anni, 5 gol in campionato e 4 in Champions in stagione, ha dato il suo ok per un affare che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Presto per gli annunci, anche perché l'Inter ora deve pensare al campionato e alla trasferta di Parma. Un viaggio per cancellare la delusione del 3-3 contro il Sassuolo. Brozovic ancora non si è allenato in gruppo, il croato dovrebbe rientrare contro il Brescia, ma l'emergenza potrebbe convincere Conte se non altro a portarlo al Tardini. In più Skriniar è squalificato così come l'allenatore stesso e Lautaro non è al top della forma, per qualche fastidio alla schiena. Insomma, non esiste momento migliore per provare a smentire chi dà l'Inter per morta. Primo obiettivo: riscattare l'onore.