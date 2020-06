Tre minuti per cambiare la storia di una partita. Al minuto numero 60 Pellegrini entra in campo con la Roma sotto di un gol, al minuto numero 63 a testa alta disegna una di quelle traiettorie di chi vive e pensa il calcio in verticale, un club il cui accesso è consentito solo ai talenti più lucidi e riconoscibili.

Pellegrini ne fa parte grazie a un talento che lo rende merce rara in un calcio dove la ricerca degli spazi là dove non ce sono sta a stabilire la differenza tra bravo giocatore e giocatore determinante, e come non potrebbe esserlo, determinante, Lorenzo Pellegrini.

Futuro Roma: la strategia

Titolare contro il Milan dall'alto dei suoi undici assist stagionali che lo posizionano nella dimensione più alta della preziosa specialità, rimarrà alla Roma perché lo vuole lui e perché la società lo considera un punto di riferimento della futura Roma, che per quanto riguarda la prossima stagione è praticamente fatta e si basa alcuni passaggi ben definiti: sfoltimento della dozzina di calciatori considerati non strategici, operazione tutt'altro che facile; cessione di giovani come Schick, Under e Kluivert, buoni a fare cassa; conferma di Pellegrini e Zaniolo; arrivo di Pedro, operazione già definita, oltre a un vice Dzeko e la conferma di Mkhitaryan e Smalling con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un mix d giovani e gente collaudata per provare a rientrare nell'elite della serie A.