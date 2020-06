Dopo la bella vittoria in rimonta sulla Samp, l'allenatore giallorosso ha parlato dell'obiettivo stagionale: "L'Atalanta va forte, è vero che non possiamo sbagliare ma ci crediamo". E sul bosniaco: "L'attaccante più forte mai allenato"

Una bella vittoria in rimonta grazie a due bellissimi gol del suo fuoriclasse Edin Dzeko. Dopo Roma-Sampdoria, Paulo Fonseca è soddisfatto: “Non possiamo dimenticare che è stata la nostra prima partita. Penso l’inizio è stato buono: abbiamo creato due, tre situazioni per fare gol. Dopo la rete subita, la squadra è stata un po’ meno tranquilla, abbiamo lasciato spazio alla Sampdoria che ha creato due o tre occasioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa”. A inizio partita, l’allenatore giallorosso ha dovuto rinunciare a Pellegrini: “Non avevo altra possibilità, è stato infortunato: ha fatto tre o quattro giorni di allenamento. Per questo non era possibile rischiare. Poi è entrato bene”.

La Champions League è l’obiettivo leggi anche Roma-Sampdoria: gol e highlights Per agguantare la qualificazione in Champions, la Roma dovrà sorpassare l’Atalanta o vincere l’Europa League. Fonseca è realista: “Devo dire che l’Atalanta è in un grande momento. Non è facile perché la loro è una grande squadra. Dobbiamo crederci. Non possiamo sbagliare e perdere punti, sì, ma ci crediamo. Dobbiamo pensare però prima a noi stessi perché altrimenti diventa difficile". E poi c’è l’Europa League: “Non possiamo dimenticare però - taglia corto Fonseca - che giocheremo con il Siviglia, grande squadra. Io, però sono fiducioso per questa parte della stagione"