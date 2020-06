Squadra e allenatore concentrati per cercare di centrare il quarto posto in questo finale di stagione, proprietà e dirigenza della Roma che invece guardano con attenzione anche al futuro e alle occasioni che offre in questo momento il calciomercato. Una di queste non è sfuggita alla società giallorossa che è pronta definire in tutti i dettagli l’arrivo di Pedro. L’esterno offensivo classe 1987 terminerà l’attuale stagione sportiva a Chelsea, ma poi si libererà a parametro zero e nel suo futuro – a partire settembre – ci sarà la Roma: giocatore esperto che in questa stagione è stato impiegato solo in 18 occasioni (2 gol 3 assist) tra tutte le competizioni, l’ex Barcellona andrà ad aumentare il tasso qualitativo offensivo della Roma che – in quel ruolo – è pronta a cedere alcuni calciatori, Kluivert su tutti e forse anche il turco Under.