Gasperini: "L'Atalanta può fare ancora meglio"

Due vittorie su due, sette gol fatti. L'Atalanta vince e segna, come sempre. Tanto è che adesso perfino il terzo posto non è più così lontano. L'Inter ha quattro punti in più, un ulteriore stimolo per la squadra di Gasperini per cercare di agguantare la sesta vittoria consecutiva: "Ma ci sono sempre degli aspetti da migliorare - ha spiegato lo stesso allenatore alla vigilia della sfida con l'Udinese - si può sempre cercare di fare meglio. Giocare con così tanta continuità in questo senso rappresenta un vantaggio". Con Sassuolo e Lazio sono arrivati subito due successi, come se la stagione non si fosse mai fermata: "C'era un po' di incertezza, come era logico che fosse. Poi però le partite sono andate bene e sono state un ottimo slancio. Ci hanno dato consapevolezza considerando anche il modo in cui sono arrivate. La squadra è concentrata e ha ben chiaro l'obiettivo".