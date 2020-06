L'allenatore degli azzurri al termine della vittoria sulla Spal: "Più di così non possiamo fare, l'Atalanta non è una sorpresa". Poi sui singoli: "La storia tra Callejon e il Napoli non poteva finire così. Bene anche Insigne e Lozano"



Convincente 3-1 alla Spal e quinta vittoria consecutiva, come Juventus e Atalanta. Nel mezzo, il trionfo in Coppa Italia: è un Napoli rigenerato. "Noi più di questo non possiamo fare", sorride Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport nel postpartita. La prossima sfida a Bergamo sarà l'ultima spiaggia per il quarto posto, con la squadra di Gasperini che rimane a +13 sugli azzurri: "Andiamo a giocarci una gara importante, ma non so se basterà. L'Atalanta sta facendo benissimo da tanti anni e non è una sorpresa. Noi dobbiamo continuare a lavorare bene durante la settimana, serve continuità e la gara è una conseguenza. La strada intrapresa nell'ultimo mese è quella giusta".