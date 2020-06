José Callejon giocherà nel Napoli fino al termine dell’attuale stagione sportiva. L’esterno spagnolo, in scadenza il prossimo 30 giugno, estenderà il suo contratto per i prossimi due mesi e sarà così a disposizione di Rino Gattuso per le restanti partite della stagione sportiva 2019/2020 che vedranno il Napoli impegnato nella corsa all’Europa, oltre che nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona. A breve dunque Callejon firmerà il "modulino", ovvero il contratto che gli permetterà di estendere l’accordo con il Napoli per i prossimi due mesi.

Accontentate le richieste dello spagnolo

leggi anche

Callejon in scadenza, ma...

Intesa tra le parti raggiunta grazie alla mediazione del direttore sportivo Giuntoli, a Rino Gattuso e all’entourage dello spagnolo classe 1987: un accordo che accontenta tutte le parti arrivato al termine di una trattativa complessa. Per legarsi fino al 31 agosto al Napoli, infatti, Callejon non pretendeva nessun indennizzo economico ma solo una copertura assicurativa: richiesta che la società azzurra ha adesso accettato. Con Callejon, al Napoli da sette anni, che sarà un’arma in più per Gattuso in questo finale di stagione.