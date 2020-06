Torna a giocare a San Siro il Milan, che non ci mette piede dall'8 marzo, quando il Genoa si impose per 2-1. Poi la lunga pausa per colpa del coronavirus e la vittoria sul Lecce. I rossoneri, che inseguono l'Europa, sono a nove punti di ritardo dalla Roma, reduce dalla vittoria sulla Samp e prossimo avversario. Probabilmente sarà spettacolo, considerando che in tutte le ultime cinque trasferte in Serie A la Roma ha sia segnato che subito gol (cinque reti di media a partita). Pioli a Lecce ha avuto risposte positive dal suo attacco, chiamato a confermarsi anche a San Siro: il Milan ha segnato solo 13 reti in 13 partite casalinghe disputate in questo campionato, è il peggior risultato per i rossoneri dopo lo stesso numero di gare in casa in Serie A dal 1997/98 (12 in quel caso). Occhi anche sulla sfida fra Rebic (che ha segnato il 44% delle reti del Milan in Serie A) e Dzeko, che ai rossoneri ha già segnato tre volte a San Siro.