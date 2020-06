Napoli-Spal, dove vedere la partita in tv

Non si vuole più fermare il Napoli, che continua a inseguire il quarto posto nonostante la distanza di 12 punti che lo separa dall'Atalanta. Gli azzurri, oltre al trionfo in Coppa Italia, hanno messo insieme sei vittorie nelle ultime sette giornate di campionato. Al San Paolo domenica arriva la Spal, che invece ha perso sei delle ultime sette e che vede la salvezza lontana sette lunghezze. La tradizione sorride alla squadra di Gattuso, dato che il Napoli ha vinto 11 delle 16 sfide di Serie A giocate in casa contro la Spal, la quale ha comunque negli azzurri l'avversario contro cui ha segnato più gol nella massima serie del calcio italiano. Occhio però al secondo tempo, dove i ragazzi di Di Biagio hanno segnato sette delle nove reti totali collezionate in trasferta.