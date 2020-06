Napoli-Spal, le probabili formazioni

La vittoria della Coppa Italia e il successo di Verona: il Napoli è ripartito alla grande dopo la sospensione per il coronavirus e punta a proseguire la scia positiva al San Paolo contro la Spal. Il quarto posto dista 12 punti, ma Gattuso non vuole mollare e chiede ai suoi un'altra vittoria. La Spal, invece, è penultima a quota 18, a -7 dalla salvezza e quindi in situazione disperata. In palio, dunque, ci sono punti pesanti in questa sfida che si giocherà domenica 28 giugno alle ore 19.30.

La probabile formazione del Napoli

Solito 4-3-3 per Rino Gattuso, che questa volta dovrebbe schierare Dries Mertens al centro dell'attacco con Politano e Insigne esterni. A centrocampo rientra Fabiàn Ruiz sul centro-destra, con Demme confermato davanti alla difesa e Zielinski sul centro-sinistra. In difesa linea a quattro davanti a Ospina con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati di Maksimovic e Koulibaly.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.