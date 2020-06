Parma-Inter, dove vedere la partita in tv

Fra campo e mercato. Se da un lato la società ha messo le mani su Achraf Hakimi. dall'altro l'Inter non può più permettersi altri passi falsi dopo il pareggio casalingo con il Sassuolo. Da San Siro al Tardini, dove il Parma cercherà di ripetere la prestazione dell'andata (a Milano finì 2 a 2). Tuttavia Conte può sorridere, perché nelle loro ultime nove sfide di Serie A le due squadre non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila. Occhio però perché i nerazzurri sono usciti sconfitti da entrambe le ultime trasferte di Serie A, contro Lazio e Juventus. Non perdono tre gare esterne di fila in campionato da maggio 2017. Dall'altra parte D'Aversa è alle prese con una vera e propria maledizione, considerando che il Parma non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A contro squadre lombarde (3N, 6P). L'ultimo successo risale al settembre 2018, 1-0 proprio contro l’Inter.