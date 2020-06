Udinese, contro l’Atalanta una patch per medici e infermieri

L’Udinese ha scelto di omaggiare il personale sanitario che negli ospedali ha cercato di contrastare gli effetti disastrosi del coronavirus. Per questo motivo, contro l’Atalanta le maglie dei friulani presenteranno una patch dedicata sulla spalla sinistra con un messaggio: ‘Grazie infermieri e medici per il vostro impegno’. Si tratta di "un gesto simbolico e, al tempo stesso, emblematico per dimostrare la gratitudine di tutta la famiglia bianconera per l'abnegazione, la professionalità e l'autentica vocazione per la propria missione dimostrata in questi tempi duri", si legge nella nota diramata dal club.