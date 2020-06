1/27

REBIC - Ancora in gol contro la Roma. Come nel precedente turno a Lecce e come in sette delle ultime nove partite. Rebic si sta confermando vero trascinatore dei rossoneri (anche senza Ibra), mettendo a segno ben otto degli ultimi diciotto gol del Milan. Un'incidenza del 44.4% sulla squadra.



Ma considerando l'intero campionato il croato non è nemmeno nella top 25 europea dove, in compenso, è primo un altro bomber della A.





SCATTO EUROPA, IL MILAN BATTE 2-0 LA ROMA