Gagliardini regala la maglia di Inter-Sassuolo

I gol di de Vrij e Bastoni hanno regalato all'Inter un successo importante, in rimonta contro il Parma. I nerazzurri hanno così evitato un'altra delusione dopo il 3-3 di San Siro contro il Sassuolo, su cui ha pesato anche il clamoroso errore di Roberto Gagliardini a porta vuota. Il centrocampista ha avuto una grande occasione per chiudere la partita (il risultato in quel momento era di 2-1 per l'Inter), successivamente è arrivata la doppia rimonta dei neroverdi di De Zerbi. Nonostante il successo di Parma e i tanti giorni passati da quella partita, Gagliardini ancora ripensa a quell'errore a San Siro. Il centrocampista nerazzurro, anche con un pizzico d'autoironia, vuole dimenticare quel momento e ha deciso di liberarsi della maglietta indossata contro il Sassuolo regalandola a uno dei suoi followers su Instagram.