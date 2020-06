7 fermati per un turno, niente prova tv per Danilo

Sette giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle gare della 9^ giornata di ritorno

Tra i calciatori espulsi, 1 giornata di stop e ammenda di 10mila euro per Juraj Kucka del Parma. Fermato anche Tommaso Berni dell'Inter. Gli altri squalificati per una giornata sono Felipe (Spal), Marash Kumbulla (H.Verona), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Lorenzo Pellegrini e Marcel Veretout (Roma).

Danilo, no alla prova tv

Niente prova tv e nessuna sanzione invece per il difensore del Bologna Danilo in merito "alla possibile condotta violenta" nei confronti di La Gumina durante la gara contro la Sampdoria. Il giudice sportivo, ha squalificato per una giornata l'allenatore del Verona, Ivan Juric.