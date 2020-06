Pioli: "Ibra è un leone, convocabile per la Spal"

Su Calhanoglu: "Hakan è un grandissimo giocatore, lo sto spronando per farne un giocatore determinante nel risultato finale. Ha tutto: si sa muovere, è generoso, ha qualità, ha tiro. E' il momento che diventi un top, per me lo è già, ma deve esserlo ancora di più. Per me è leader tecnico e morale, ma dipende anche da come lo vedono i compagni".