Inter-Brescia 3-0. E’ finito il primo tempo a San Siro. Gara praticamente a senso unico se si eccettua la prima clamorosa occasione fallita dal Brescia con Donnarumma davanti ad Handanovic: tiro alto. Poi dominio nerazzurro. Gol di Ashley Young dopo 5’, occasioni a ripetizione fino al calcio di rigore concesso per fallo di Mateju su uno strepitoso Moses. Dal dischetto Sanchez per il gol del 2-0. Al 45’ arriva anche il 3-0 firmato da D’Ambrosio che gira in rete un bel cross di Young