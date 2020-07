Chi è Olivieri, il '99 che ha esordito nella Juve

"Tra i nostri giovani ce ne sono tanti bravi, soprattutto uno": parola di Maurizio Sarri, che sta sfruttando questo periodo ricco d'impegni per lanciare qualche ragazzo interessante. Contro il Lecce ha esordito Muratore, già ceduto all'Atalanta, mentre contro il Genoa c'è stata la prima di Marco Olivieri. Che ormai, dopo la lunga sospensione per il coronavirus, è stato portato in pianta stabile in prima squadra e studia da grande tra Cristiano Ronaldo e Dybala. Proprio 'La Joya' gli ha lasciato spazio negli ultimi 7 minuti di Genoa-Juventus, esordio assoluto in Serie A dopo 7 panchine nel giorno del suo 21° compleanno. Il classe '99 era stato convocato anche a febbraio per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, andando poi in panchina nelle altre gare della competizione (finale contro il Napoli compresa) senza mai scendere in campo. Sarri gli ha concesso qualche minuto in Serie A, in attacco con Douglas Costa e Higuain.

L'evoluzione tattica e il bianconero nel destino

Oggi Marco Olivieri ama agire sulla sinistra, per provare a rientrare e calciare con il destro. Una caratteristica che si porta dietro dal suo passato da centravanti, primo ruolo ricoperto nella sua giovane carriera. Agli inizi, infatti, il classe '99 agiva al centro dell'attacco ma nel tempo, a cavallo tra le avventure di Empoli e Torino, c'è stata la sua evoluzione tattica fino a trovare il suo ruolo definitivo, quello di esterno offensivo. Dall'Ascoli alla Juventus, passando per il Siena: cos'hanno in comune queste società? Il colore sociale ovviamente, con il bianconero che evidentemente è nel suo destino. Ma con un pizzico d'azzurro, quello dell'Empoli e dell'Italia, con cui ha già fatto la trafila di tutte le Nazionali giovanili. Da bambino gli inizi all'Ascoli e, dopo il fallimento, il salto al Siena a 14 anni. Una sola stagione prima del trasferimento all'Empoli, dove scala le gerarchie fino ad arrivare in Primavera e attirare su di sé le attenzioni della Juventus. Due anni in prestito, poi il riscatto a 1 milione di euro. I bianconeri hanno investito questa cifra la scorsa estate per quello che poi sarebbe diventato un titolarissimo dell'under 23 e un pupillo di Maurizio Sarri, allenatore che lo ha definitivamente lanciato nel calcio dei grandi.