Spal-Milan, dove vedere la partita in tv

La 29^ giornata di Serie A mette di fronte Spal e Milan allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. I padroni di casa sono ultimi in classifica con 18 punti, mentre i rossoneri hanno 42 punti e sono settimi, distanti tre punti dal Napoli sesto con 10 partite ancora da giocare a disposizione. Alla sfida di Ferrara la Spal ci arriva dopo i ko contro il Cagliari in casa e il Napoli al San Paolo, mentre nell'ultimo turno il Milan ha superato la Roma a San Siro e ha fatto il bis dopo la vittoria di Lecce alla ripresa del campionato. Il bilancio nei 18 precedenti in Serie A in casa della Spal è decisamente favorevole al Milan, che a Ferrara non ha mai perso, con 10 vittorie e 8 pareggi. Gli ultimi tre incroci fra le due squadre in casa della Spal, tornata in A nel 2017, si sono conclusi tutti con un successo del Milan, mentre l'ultimo pareggio risale al 27 dicembre 1966 (un 1-1 con reti di Bosdaves e Maddè). La squadra di Gigi Di Biagio non vince una partita in casa dallo scorso 5 ottobre (1-0 al Parma) mentre l'ultima sconfitta esterna del Milan lontano da Milan, a eccezione del derby del 9 febbraio (4-2 per l'Inter) è il 5-0 incassato a Bergamo dall'Atalanta il 22 dicembre 2019.

Dove vedere la partita in Tv

Il match tra Spal e Milan, in programma allo stadio Mazza di Ferrara alle 21:45 di mercoledì 1 luglio, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 251 (satellite e fibra), Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento di Massimo Ambrosini. A bordocampo ci saranno Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. A raccontare la partita su Diretta Gol sarà invece Riccardo Gentile.