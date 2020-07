6/23 ©LaPresse

ALBERTO PALOSCHI (Spal/Cagliari): 0 gol dopo 645 minuti in 15 presenze



Neanche il cambio di maglia a gennaio è bastato all'attaccante classe '90 per sbloccarsi. Zero gol nei 528 minuti disputati in campionato con la Spal, poi il passaggio in Sardegna dove, nei 117 minuti giocati fin qui, non è ancora riuscito a bucare la rete