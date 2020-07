Serie A, il calendario del prossimo turno

Tre partite di sabato, sette di domenica: tutti in campo nel weekend per la 30^ giornata di Serie A. Grandi sfide negli anticipi, col derby di Torino e Lazio-Milan. Chiude il programma l’incontro del San Paolo tra Napoli e Roma

Quali partite si giocano sabato 4 luglio?

Tre gare in programma per sabato, con le prime due forze del campionato che scendono in campo. Si comincia alle 17:15: all’Allianz Stadium la Juventus sarà impegnata nel derby di Torino. Sassuolo e Lecce si sfideranno alle 19:30, mentre la Lazio riceverà il Milan alle 21:45.

Quali partite si giocano domenica 5 luglio?

Il resto della giornata si disputerà la domenica. Inter-Bologna è l’unica partita delle 17:15, mentre poi ce ne saranno cinque alle 19:30. Chiude il big match del San Paolo tra Napoli e Roma alle 21:45.

Il calendario della 30^ giornata

Juventus-Torino, sabato 4 luglio ore 17:15 (diretta Sky Sport Serie A)

Sassuolo-Lecce, sabato 4 luglio ore 19:30 (diretta Sky Sport Serie A)

Lazio-Milan, sabato 4 luglio ore 21:45 (DAZN1, 209 del telecomando Sky)



Inter-Bologna, domenica 5 luglio ore 17:15 (DAZN1, 209 del telecomando Sky)

Brescia-Verona, domenica 5 luglio ore 19:30 (diretta Sky Sport 255)

Cagliari-Atalanta, domenica 5 luglio ore 19:30 (diretta Sky Sport Serie A)

Parma-Fiorentina, domenica 5 luglio ore 19:30 (diretta Sky Sport 253)

Sampdoria-Spal, domenica 5 luglio ore 19:30 (DAZN1, 209 del telecomando Sky)

Udinese-Genoa, domenica 5 luglio ore 19:30 (diretta Sky Sport 254)

Napoli-Roma, domenica 5 luglio ore 21:45 (diretta Sky Sport Uno)