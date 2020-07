Nella festa in famiglia organizzata in Lussemburgo per celebrare il suo trasferimento al Barcellona, il bosniaco non è riuscito a trattenere le lacrime: un pianto che testimonia anche il legame con il popolo bianconero CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

L’addio già annunciato alla Juventus al termine dell’attuale stagione sportiva dopo 4 anni ricchi di successi a Torino e la valigia già pronta destinazione Barcellona, trasferimento che rappresenta il coronamento della sua carriera come ammesso dallo stesso Miralem Pjanic. Un mix di emozioni che ha messo a dura prova il centrocampista bosniaco che durante una festa organizzata in famiglia – erano presenti alcuni amici e parenti – per celebrare il suo passaggio al Barcellona non è riuscito a trattenere le lacrime: un pianto che testimonia la grande felicità per la nuova tappa della sua carriera (nel locale, come si vede nei video che circolano sul web, era presenta la maglia blaugrana con il suo nome), ma anche il fortissimo legame che lega il calciatore a Torino e all’ambiente Juventus dove è arrivato nell’estate del 2016 dalla Roma.