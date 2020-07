"Weekend in Sardegna: primo sole, primo mare e pranzetto con Radja". Questo il commento di Bebe Vio, la campionessa di scherma paralimpica, alla foto postata su Instagram che la vede in compagnia del centrocampista del Cagliari Nainggolan. Anche il Ninja ha postato la foto sul suo profilo: "Superpranzo - ha commentato il giocatore belga - con una superwoman". I due sono molto amici. Un'immagine che sta facendo il giro del web: in pochissimo tempo migliaia di "mi piace" e centinaia di commenti. La foto è stata scattata al Poetto, in uno dei chioschi ristoranti del litorale di Cagliari. Bebe Vio è in vacanza in Sardegna, per Nainggolan qualche ora di relax. Nel pomeriggio aveva appuntamento con il suo mister Walter Zenga per preparare la sfida di domenica con l'Atalanta.